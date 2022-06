Vaccino trivalente, il Ministero della Salute dopo 9 mesi non ha ancora risarcito la famiglia di una bimba torinese

Il ministero della Salute è stato condannato a risarcire una bambina torinese "per danni derivati dalla somministrazione del vaccino trivalente", ma a nove mesi dalla sentenza definitiva il denaro non è ancora stato erogato. A raccontarlo sono i genitori della piccola e il legale, Elena Ilaria Ughetto Monfrin.

Sono passati infatti nove mesi da quando la Corte d'Appello il 21 settembre 2021, ha rigettato l'appello presentato dal ministero della Salute contro la sentenza del Tribunale del 22 marzo 2021, con cui si riconosceva il diritto alla bambina a essere risarcita con un indennizzo. Il vaccino aveva infatti provocato una piastrinopenia cronica autoimmune, quando la piccola aveva poco più di 2 anni.

Non avendo il ministero presentato ricorso in Cassazione, la sentenza della Corte d'Appello era diventata definitiva, obbligandolo così a provvedere fin da subito al pagamento dell'indennizzo vitalizio, con decorrenza retroattiva a partire dal 2017, anno in cui i genitori della minore hanno iniziato a fare domanda per ottenerlo. "Abbiamo intrapreso questo percorso giudiziale quando nostra figlia si è ammalata - raccontano i genitori della piccola - La nostra vita è cambiata radicalmente dopo la malattia e ottenere giustizia dopo tanto tempo aveva ridato alla nostra famiglia un po' di serenità, anche perché l'indennizzo potrebbe garantire alla nostra bambina un po' di sicurezza economica in più per il suo futuro".

"È' davvero frustrante dovere intraprendere una procedura di recupero coatto del credito nei confronti del nostro ministero della Salute - sottolinea la legale, che ha assistito fin dall'inizio i genitori - Le sentenze vanno rispettate da tutti, soprattutto dalle istituzioni".