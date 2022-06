Perché diventare Segretaria Studio Medico?

Innanzitutto perché la Sanità è un settore in forte crescita ed è quindi il momento giusto per avviare subito la tua carriera.

La Segretaria di studio medico, in questi anni è diventato un profilo richiestissimo vista la pandemia e la popolazione Italia sempre più anziana.

Il campo sanitario è in costante evoluzione e richiede professionalità e competenze sempre più specifiche e adatte ad un settore che cambia continuamente.

Il poliambulatorio, lo studio medico diventano punti fondamentali per ogni cittadino.

Ed è proprio qui che è fondamentale avere una persona esperta sia dal punto di vista amministrativo, sia relativamente all'accoglienza cliente e sia dal punto di vista sanitario

Per questo motivo bisogna ricercare un corso di Segretaria Studio medico completo che permetta di qualificarsi bene e velocemente

Il corso di Segretaria Studio Medico da preferire è quello online con frequenza 24 ore su 24 con rilascio attestato che vale nel mondo del lavoro

In concreto, che cosa fa una segretaria di studio medico?

La segretaria di studio medico è spesso la prima persona con cui un paziente entra in contatto quando va dal dottore: accoglie i clienti, li fa accomodare in sala d'aspetto e li indirizza dallo specialista. Compila i documenti relativi ai pazienti, come esami e cartelle cliniche, e inserisce i dati nei software gestionali.

Si occupa anche della posta e delle telefonate in ingresso e in uscita, gestisce il calendario degli appuntamenti ed elabora i pagamenti delle prestazioni effettuate dai professionisti sanitari che lavorano nello studio. Sbriga tutte le procedure legate alle assicurazioni sanitarie dei pazienti presi in carico: la segretaria di studio medico deve quindi gestire, aggiornare e archiviare un gran numero di informazioni, in formato cartaceo e digitale.

Per qualificarsi ripetiamo bisogna frequentare corsi di Segretaria studio medico

Il corso di Segretaria/o Studio Medico permette di acquisire competenze in attività amministrative organizzative come front office, gestione appuntamenti e archivio documenti a supporto dei professionisti sanitari

Inoltre, spesso è incaricata della gestione dei rifornimenti e delle scorte: controlla che siano sempre disponibili tutti gli strumenti e i materiali necessari sia per le visite e le cure mediche che per le attività amministrative, e contatta i fornitori per effettuare gli ordini.

In questo periodo la Scuola di Alta Formazione Gruppo MCS prepara su questo profilo.