A Pianezza un gelato e un concerto per aiutare i bimbi ucraini

Un cono per aiutare i bimbi ucraini. Venerdì la Fattoria Gelato di Pianezza ospiterà un grande concerto contro tutte le guerre della Wind Evergreen Band. L'appuntamento è fissato dalle 21 in via Grange 44.

Incasso per i bimbi ucraini

L'incasso della gelateria verrà devoluto all'Associazione La matrioska onlus, che si occupa dal 2007 di assistenza e proposte culturali per i bambini ucraini. Un realtà, spiegano, che "si è mossa fin dall'inizio di questa assurda guerra per ospitare minori e mamme rifugiate e ha, inoltre, organizzato tir di aiuti umanitari".

Presenti anche i profughi