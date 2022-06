Brutto risveglio in piazza d'Armi: tra il parco e il PalaOlimpico cumuli di rifiuti a dare il "buongiorno" [FOTO]

Cumuli di rifiuti, avanti di cibo, scatoloni, anche un paio di scarpe abbandonate e molto altro ancora. Questo è stato l'inatteso (e sgradito) "buongiorno" che si sono ritrovati davanti agli occhi i primi utenti del parco di Piazza d'Armi questa mattina.



A segnalarcelo, una lettrice che - come d'abitudine - ha scelto le prime ore della giornata per andare a correre intorno al Parco, seguendo l'anello della pista ciclabile che lo circonda e che passa attraverso l'area verde.



E proprio in corrispondenza di quello che una volta era corso Sebastopoli e oggi è l'area pedonale tra il PalaOlimpico e il prato, la brutta sorpresa. Cumuli di rifiuti erano lì ad attendere i primi passanti. Un effetto di certo non gradito proprio nell'area in cui, fino a poche settimane fa, si respirava l'aria internazionale di Eurovision e a poca distanza da dove, in questi giorni, si svolgono alcune delle gare degli Special Olympics.



Nella serata di ieri (dopo un'intera giornata già trascorsa tra piazza Castello e altre aree della città) sono proseguiti i festeggiamenti per la fine della scuola e nella zona era anche organizzato un concerto in un locale.