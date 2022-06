Crisi climatica e desertificazione: nel mondo aumentato i conflitti per l'acqua

Secondo l’Unesco tra il 2000 ed il 2009 si sono verificati 94 conflitti legati all’acqua. Negli otto anni successi – tra il 2010 ed il 2018 – questo numero è praticamente triplicato e si è arrivati a 263. La difficoltà di gestire le risorse idriche in Africa è stato al centro del convengo che si è svolto questo pomeriggio nella nuova sede del Csa e Cespi in piazza della Repubblica.

"Acqua sempre più importante"

“L’acqua– ha spiegato il presidente del Csa Renzo Rosso – ha acquistato sempre più importanza, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che hanno determinato la desertificazione e conseguenti conflitti nel continente. Da qui la necessità di porre un accento alla sostenibilità, ma anche alla diplomazia dell'acqua”. Rosso ha poi ricordato come la complessità di questo tema non “abbia consentito una risoluzione consensuale della vicenda del depauperamento del lago Chad, che dovrebbe garantire la sopravvivenza di 30 milioni di persone”. Situato tra Camerun, Niger, Nigeria e Chad, l’impoverimento dello specchio acqueo ha frenato lo sviluppo economico dell’area, ma generato anche instabilità politica.

Tre binari per la mediazione dei conflitti

Emanuele Fantini, IHE Delft Institute for Water Education, ha ricordato come per la mediazione dei conflitti ci siano tre binari: “Il primo della diplomazia politica, il secondo per le gestione del conflitto fatto dai tecnici. Il terzo binario culturale coinvolge i media e gli studiosi”.