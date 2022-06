Asl To3 e ospedale di Rivoli hanno ricordato Carlo Sanfelici

Il vero medico ostetrico, punto di riferimento per il reparto; uomo di cultura, sportivo, disponibile a collaborare in particolare nei momenti difficili del lavoro quotidiano. Una presenza discreta e costante per tutti i colleghi dell'ospedale di Rivoli fin da quando iniziò a lavorare qui, nel 1991”.

Ostetriche, infermieri e medici della ginecologia-ostetricia di Rivoli hanno ricordato così Carlo Sanfelici, ginecologo, mancato a fine 2021, in occasione di un incontro con la famiglia, che si è tenuto oggi, venerdì 10 giugno. I colleghi hanno consegnato ai familiari un assegno con il risultato di una raccolta fondi interna per una donazione all'ospedale St. Joseph di Ikelu in Tanzania dove ogni anno nascono circa 3000 bambini, punto di riferimento importante per la nascita di bambini prematuri. Da tempo, desiderio di Sanfelici era di poter contribuire al miglioramento delle condizio“ni di nascita, come in passato aveva fatto sua zia, l’ostetrica Franca Farina, che si era operata per la creazione del “reparto maternità” del dispensario di Ihanga, nella stessa zona.

A conclusione dell'incontro una targa in ricordo di Carlo Sanfelici è stata apposta su una parete del reparto di Ginecologia e ostetricia dell'Ospedale di Rivoli a dimostrazione della stima del colleghi e affinché la sua dedizione, energia e impegno siano di esempio per quanti lo seguiranno. La targa, che rappresenta l'Albero della vita, recita: "Molte foglie si perdono nel vento, altre non si perderanno mai".