A Nichelino apre il secondo punto vendita Max Factory

Ha aperto a Nichelino il 33° megastore in Italia di Max Factory, la catena di megastore specializzata in abbigliamento e prodotti per la casa che incrementa così la propria presenza in Piemonte. Dopo l’apertura di novembre 2021 di un megastore dedicato unicamente all’area Home, Max Factory ha deciso l'apertura di un secondo punto vendita nel comune che proporrà alla clientela i brand dell’area Fashion del Gruppo.

Al taglio del nastro era presente nella mattina di oggi, venerdì 10 giugno, anche il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. Situato in via Martiri della Libertà 24, il nuovo store si estende su una superficie di 2.500 mq circa, dislocata su due livelli - frutto del recupero e della riqualificazione di ampi spazi dell’ex Granato Mobili - e propone un’offerta focalizzata unicamente sui prodotti fashion con un’ampia proposta di marche e stili che spaziano dal casual al trendy e allo sportivo. Con la nuova apertura Max Factory completa la propria offerta nell’ambito di Nichelino, Fashion e Home.

“La seconda apertura di Nichelino va a completare la proposta Max Factory all’interno di questo comune con il megastore inaugurato precedentemente. Il nuovo punto vendita, dedicato esclusivamente alla categoria moda, si inserisce all’interno dell’ambizioso progetto del Gruppo e testimonia il nostro impegno nel conseguire i traguardi. Si riuniscono così le anime fashion e home tipiche della nostra formula”, commenta Stefano Giorgetti, direttore generale del Gruppo Max Factory.

“Per l’Amministrazione è molto importante vedere riqualificata un’area commerciale dismessa da tempo” commenta il Sindaco di Nichelino Tolardo. “Erano oltre 15 anni che questo spazio, tra l’altro in una zona centrale della città, risultava inattivo. Il fatto che importanti imprenditori investano sul territorio è per noi motivo di orgoglio, dimostra come gli sforzi di questa Amministrazione per riqualificare le aree dismesse stiano portando dei frutti”.

Proprio per rafforzare la fidelizzazione del cliente che Max Factory ha lanciato l’applicazione Max Friends, programma fedeltà moderno presente in tutti i negozi del Gruppo che, attraverso la profilazione dei consumatori, permette ai clienti di accumulare punti e accedere ad un catalogo di premi fedeltà.