Volpiano, presentato il libro che fa da "archivio" alle memorie di un'intera città [FOTO]

Una serata partecipata, alla presenza di enti e istituzioni locali. Dalla parrocchia (don Marco Ghiazza) alla proloco (con il direttivo rappresentato da Mauro Brunello), fino al sindaco Gianni Panichelli.



In questa cornice è stata presentata presso la sala polivalente di Volpiano il volume "Volpiano - l'archivio" di Gino Gronchi e Luciano Viola. Un volume che grazie all'associazione turistica pro loco propone una raccolta di documentazione storica, immagini e cartoline della città alle porte di Torino.



"Avevo una raccolta molto vasta - ha raccontato Gronchi - e lo stesso si può dire di Luciano, di questa documentazione. Si potevano fare almeno tre volumi, invece che uno e si potrebbe ancora parlare dei vecchi marchi, delle vecchie aziende e di quel che non c'è più. Sarebbe l'occasione per raccontare alle nuove generazioni com'era Volpiano 80-90 o cento anni fa".