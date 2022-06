Weekend intenso al MAU di Torino in occasione di Archivissima

Il Museo d'Arte Urbana di Torino si appresta a vivere un weekend davvero intenso grazie agli eventi organizzati in occasione di Archivissima 2022, rassegna dedicata agli archivi. Nelle giornate di sabato e domenica si svolgeranno il finissage della mostra collettiva “Cambiare per non cambiare”, un concerto, una visita guidata e letture sceniche. Si inizierà oggi dalle 19 alle 21, con il finissage comprensivo di asta in favore del MAU per il mantenimento della sede di via Rocciamelone 7c.

La mostra “Cambiare per non cambiare” e l'asta per il MAU

In esposizione sarà possibile ammirare opere di diversi artisti come Angelo Barile, Gianluca Nibbi, Masoudeh Miri, Sarah Bowier, Gec, Daniele D'Antonio, Viola Gesmundo e molti altri: “In omaggio al tema di Archivissima - spiega il direttore Edoardo Di Mauro - 'Cambiare per non Cambiare' sottende la volontà del Museo di perseguire il cambiamento ed il rinnovamento in sintonia con i tempi che mutano, pur mantenendosi fedele alla vocazione di essere un progetto didattico sull’arte contemporanea unico nel suo genere come dall’ormai lontano 1995. L’obiettivo è quello di rendere, tramite la partecipazione e la condivisione, i cittadini consci dell’importanza dell’arte nella dimensione pubblica come fonte di arricchimento culturale ed elemento di attrattiva, promozione e riqualificazione dei territori”.

Musica, letture e visita guidata