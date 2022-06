Con l'arrivo delle alte temperature e la maggioranza della popolazione vaccinata, il Covid non sfonda più in Piemonte. Sono infatti "appena" 259 i ricoverati negli ospedali della regione, un dato in calo sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, con 13 letti occupati (-2 rispetto a ieri) e 236 ricoveri ordinari (-5 rispetto a ieri).