Trofeo Mille Miglia, Toradio sabato racconterà la tappa torinese

Sabato 18 luglio, alle ore 8, nella cornice di Piazza Vittorio si

darà il via al Trofeo 1000 Miglia. È un evento che dà la possibilità ai collezionisti e proprietari di supercar e hypercar di esibire le loro auto d’epoca.

La partenza è in piazza Vittorio Veneto, nel cuore del capoluogo piemontese alla volta dell’autodromo di Monza. Alle ore 11 partirà la parata che toccherà le vie del centro storico di Torino, da piazza Vittorio Veneto a via Roma, per proseguire fino a piazza Castello, ai Giardini Reali e terminare a Monza.

Davanti alla splendida Villa Reale di Monza le vetture partecipanti si esibiranno in una passerella attorno alla fontana, prima di ripartire alla volta dell'Autodromo di Monza per il pranzo alle 13:30, dopo il quale potranno assistere alla 1000 Miglia e all’esposizione delle novità delle case partecipanti a MIMO, per poi rimettersi nuovamente alla guida alle ore 17 per la parata e il Trofeo MIMO 1000 Miglia.

Il Trofeo MIMO 1000 Miglia nato per dare la possibilità ai collezionisti di provare in prima persona l’esperienza della 1000 Miglia, cimentandosi nella stessa prova speciale cronometrata che affronteranno solo poche ore prima gli equipaggi della 40a edizione della 1000 Miglia nel Tempio della Velocità, l’Autodromo di Monza.

L’iniziativa, organizzata da MIMO Milano Monza Motor Show in

collaborazione con 1000 Miglia, porterà i partecipanti tra le novità

delle case automobilistiche esposte nei box dell’Autodromo di Monza, in occasione del MIMO, e darà loro un VIP Pass per assistere alla 40a

edizione della 1000 Miglia.

Dopo il passaggio degli ultimi equipaggi, i partecipanti al Trofeo MIMO 1000 Miglia scalderanno i motori sulle storiche sopraelevate e si contenderanno il Trofeo in pista. I vincitori verranno premiati durante la cena organizzata all'interno dell'Autodromo di Monza.

TOradio trametterà tutta la tappa torinese sulle frequenze FM 88.50, in radio DAB+ e sui dispositivi digitali.