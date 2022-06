Migliorano ancora le condizioni di Stefano Tacconi, presto il via alla riabilitazione

Il malore accusato lo scorso 23 aprile adesso appare lontano. L’ospedale di Alessandria, dove l’ex calciatore si trova ricoverato dalla seconda metà di aprile, a seguito di un grave malore che lo ha colpito mentre si trovava ad Asti per partecipare all’evento “Le giornate delle Figurine”, ha diffuso un nuovo e rassicurante bollettino medico in merito alle condizioni di Stefano Tacconi.

Presto il via alla riabilitazione

“Poiché dall’esito della TAC la condizione di Stefano è risultata stabile – spiega Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgi dell’ospedale alessandrino – , oggi è stato trasferito al Presidio Riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Qui potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione”

L’ex portiere della Juve, ha aggiunto il primario, “ha già riacquisito una buona vigilanza, quindi i presupporti per una progressivo miglioramento ci sono. Naturalmente dovrà ancora eseguire dei controlli radiologici, ma dopo l’ultimo intervento non ha più problemi in sospeso”.