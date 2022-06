Alla scoperta dei luoghi di Dario Argento con il tour dei set in città

Torna il Torino d'Argento Tour Locations in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema dove è in corso "Dario Argento – The Exhibit", la più grande e completa mostra mai dedicata al cinema di Dario Argento.

L’attesissimo appuntamento è per domenica 19 giugno a partire dalle ore 8.30 per un tour fra le strade di Torino alla scoperta delle locations utilizzate da Dario Argento nei suoi sette film torinesi. Quest’anno il Tour sarà dedicato a "Non ho sonno" e prevederà una tappa anche alla Mole Antonelliana per la visita al museo e alla mostra dedicata al maestro del brivido. Poi al Cinema Massimo la proiezione di "Non ho sonno" con la tavola rotonda a cui prenderanno parte gli ospiti della giornata Roberto Zibetti e Diego Casale e infine la cena con il quiz per eleggere l'argentiano dell'anno.

Programma della giornata

Ore 8.30 - Ritrovo in piazzale Duca d’Aosta (fronte Politecnico) a Torino (importante la puntualità). Camminata per le strade di Torino sui luoghi utilizzati da Dario Argento nei suoi 7 film torinesi, con particolare attenzione a “Non ho sonno”.

Ore 15.00 - Visita alla mostra “Dario Argento – THE EXHIBIT” al Museo Nazionale del Cinema e possibilità di visitare le collezioni del Museo.

Ore 18.00 - Tavola rotonda con Roberto Zibetti, Diego Casale e gli organizzatori del Tour e proiezione film “Non ho sonno” al Cinema Massimo..

La giornata si concluderà con una cena facoltativa a cui prenderanno parte anche gli ospiti.