Sabato 18 giugno uno degli eventi più attesi: lo spettacolo JazzVision alle Officine Giletta a Revello

Riprende, dopo alcuni anni di stop forzato, il grande appuntamento di Jazz Visions alle Officine Giletta, a Revello.

E come da tradizione l’azienda metalmeccanica si trasforma per un giorno in sala da concerto, per l’evento estivo più atteso della stagione.

Sabato 18 giugno, alle ore 21, con ingresso libero, il palco, montato dove poco prima era presente la catena di montaggio, si esibirà uno dei quartetti più celebrati della scena jazzistica francese, guidato dalla voce straordinaria di Célia Kameni, con lo spettacolo intitolato Secret Places.

La cantante, originaria del Camerun, dalla magnetica presenza scenica e dal timbro vocale che rapisce fin dalla prima nota, è stata nominata per i Victoires du Jazz 2022, come migliore voce solista.

Il gruppo vede la presenza di grandi nomi del jazz francese: il pianista Alfio Origlio, il bassista Brice Berrerd e il batterista brasiliano Zaza Desiderio, con un repertorio eclettico che attraversa la canzone tout court degli ultimi 30 anni.

Una musica che ti rapisce, ti commuove, che non ti permette di star fermo sulla sedia, un’esperienza sonora che ti porti a casa e non si esaurisce la sera del concerto.

In questa occasione verrà presentata la mostra fotografica di Giorgio Vergnano, intitolata Il Jazz che vedo, con una selezione degli scatti più rappresentativi della storia ormai più che decennale di JazzVisions.

Per informazioni: info@jazzvisions.it - www.jazzvisions.it