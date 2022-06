Garage vuoti sotto terra, cemento e abbandono in superficie: c'era una volta piazza Santi Apostoli [FOTO e VIDEO]

Il silenzio è assordante in piazza Santi Apostoli, dove le case popolari sembrano vigilare su un'immensa colata di cemento. Benvenuti nella prima e unica piazza di Mirafiori Sud, dove il senso di abbandono lo si percepisce anche nell'aria. Calda, afosa, asfissiante. Qui l'ombra non è contemplata e per trovare un po' di fresco bisognerebbe scendere sotto terra, nei garage realizzati e mai utilizzati.

Storia di una 'cattedrale nel deserto'

La storia di questa piazza, diventata una "cattedrale nel deserto" come affermato dal consigliere comunale Vincenzo Camarda (Pd), è surreale: nata nel 2003, è stata completata solo quest'anno, con l'intervento di illuminazione realizzato da Iren. Se in superficie cemento, arredi rotti e degrado diffuso accolgono i residenti di Mirafiori Sud, sotto la situazione non è di certo migliore. Anzi.

Tutto fermo, abbandonato, vuoto

I box all'interno del parcheggio Capuana sono perfettamente funzionanti, con tanto di serrande nuove. Tutto è però fermo, abbandonato. Vuoto. I garage avrebbero dovuto comprarli gli ambulanti del mercato di via Pavese, ma il mancato trasferimento del mercato in piazza ha fatto saltare tutto.

Ed ecco che Gtt si ritrova con un parcheggio interrato in struttura, che prevedeva una parte destinata alla rotazione e una parte di box, completamente inutilizzato. Degli 89 messi in vendita, per appena 5 sono pervenute offerte. Da qui l'inevitabile scelta di chiudere gli ingressi con un pesante lucchetto, per evitare che i box diventassero case di fortuna di disperati.

Parcheggio interrato mai utilizzato

"In questa zona due alloggi su tre sono popolari. Parliamo di un investimento di circa 4 milioni di euro" ricorda Camarda. La sfida è far sì che i soldi investiti non diventino un maxi spreco. Ed è per questo che la seconda commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo sulla piazza e all'interno del parcheggio Capuana. La situazione, però, è difficile da sbrogliare.

Di certo, a oggi, la prima e unica piazza di Mirafiori Sud è inghiottita dall'abbandono e dal silenzio, sotto una colata di cemento.