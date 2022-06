Abbazia di Novalesa: la comunità dei Benedettini si unisce a quella di la Koinonia de La Visitation di Rhemes-Notre-Dame

Buone notizie per il futuro dell'Abbazia di Novalesa: a completamento di un percorso di affiancamento avviato nel settembre 2021, si sono fuse in un’unica comunità monastica la Koinonia de La Visitation di Rhemes-Notre-Dame (Aosta) e quella dell’Abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa. Nei giorni scorsi l’Abate Presidente della Congregazione Sublacense Cassinese dell’Ordine di San Benedetto ha decretato la fusione delle due comunità nell’Abbazia di Novalesa. I monaci della comunità benedettina hanno eletto alla carica di Priore conventuale fratel Michael Davide Semeraro. I monaci della Koinonia garantiranno la loro presenza a Rhemes-Notre-Dame fino ai primi di settembre, dopo di che si trasferiranno a Novalesa, dove la comunità monastica a partire dal 1973 ha riportato alla funzione e al clima spirituale originario il complesso fondato nel 726 e di proprietà della Città Metropolitana di Torino.

Il concerto

Anche per celebrare la fusione tra le due comunità monastiche, che consolida la presenza attiva dell’Abbazia di Novalesa sul territorio, per domenica 26 giugno la Città Metropolitana di Torino ha voluto organizzare una tappa dei circuiti musicali Organalia e Regie Armonie proprio nella chiesa abbaziale dei Santi Pietro e Andrea a Novalesa alle 16. Nel corso del concerto intitolato “Echi del XVII secolo” l’organista Lorenzo Ghielmi eseguirà di Girolamo Frescobaldi la “Toccata con il contrabbasso over Pedale”, la “Canzon dopo l'Epistola” e le “Due Gagliarde”, di Bernardo Pasquini le “Variazioni per il paggio tedesco”, la “Toccata con lo scherzo del cucco” e i “Passacagli per lo scozzese”, di Bernardo Storace il “Ballo della Battaglia”, di Domenico Zipoli la “Canzona in sol” e “All’Elevazione”, di Zipoli e Arcangelo Corelli la Sonata in Re minore, una Passacaglia di Georg Friedrich Händel, una Sonata di autore anonimo e la Sonata in Fa maggiore di Giuseppe Gonelli. Per ulteriori approfondimenti sul concerto si può consultare il portale Internet www.organalia.eu, scrivere a info@organalia.org oppure chiamare in orario d’ufficio il numero telefonico 011-2075580.