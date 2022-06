Tutto è pronto per il ritorno Pride, Lo Russo: "Torino in prima fila per i diritti"

Il percorso proseguirà verso piazza 18 Dicembre per poi girare in via Cernaia, proseguire lungo via Pietro Micca, attraversare piazza Castello e poi giungere in piazza Vittorio Veneto dopo aver percorso via Po. Da qui, in chiusura, ci saranno gli interventi istituzionali: "Sarà una grande festa - ha commentato il primo cittadino - Torino è una città in prima fila per i diritti".