A Torino c'è vita oltre la siccità: dal Po in secca spunta una tartaruga

In gran parte del Piemonte è scattata l'emergenza acqua a causa delle scarse piogge e della prolungata siccità, ampiamente visibile a Torino dalla secca dei suoi fiumi. In attesa che i vertici istituzionali decidano come procedere, con oltre 170 comuni sottoposti a ordinanze di uso idrico consapevole, la natura non smette però di fare il suo corso.

Una tartaruga nel Po

Da un Po mai così asciutto, infatti, nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa una tartaruga di discrete dimensioni, adagiata su una pietra nell'alveo del fiume nei pressi dei Murazzi e del ponte Vittorio Emanuele I (Gran Madre-piazza Vittorio Veneto) sotto il sole cocente di questo giugno da record.

Impossibile sapere come abbia fatto la testuggine ad arrivare fin lì e da dove: quel che è certo è che i cambiamenti climatici stanno stravolgendo non solo la vita dell'uomo, ma anche e soprattutto gli equilibri del mondo animale. Serviranno, nel prossimo futuro, azioni concrete e decise per invertire la tendenza.