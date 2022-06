Teatro d'impegno sociale e il coro delle piccole voci protagonisti a Moncalieri

L'estate è iniziata ma a Moncalieri non si pensa alle vacanze, visto che sono tantissime le offerte culturali messe in campo dalla Città. Oggi, domenica 19 giugno, è in programma un doppio appuntamento teatrale, che mette assieme l'impegno sociale e la valorizzazione dei giovani talenti.

Magiche voci di scena alle Fonderie Limone

Alle ore 16 il piccolo coro Magiche Voci di Torino si esibisce alle Fonderie Limone per il concerto d'inizio estate. La formazione è nata nel 2018 ed è composta da 21 coristi tra i 3 e i 12 anni. L’appuntamento è con le interpretazioni del piccolo coro e dei solisti Marta (rappresentante italiana al Junior European Song Contest 2019) e Rita, Anita, Maria e Anita che hanno partecipato al 62° e 62° Zecchino d’Oro.

Il concerto, curato dall’Asilo Musicale di Revigliasco, rientra nel grande palinsesto culturale estivo Moncalieri Summer Experience ed è presentato da Alessio Zini e Sara Casali.

A Cascina Vallere teatro di impegno sociale

Una vecchia e gloriosa azienda tessile viene comprata da una multinazionale. Sembra che non si preparino licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Però... Però c'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica, relativa all'accorciamento della pausa di 7 minuti.

E’ questo l’innesco dello spettacolo portato in scena dagli Insoliti Teatranti dalle ore 21 sul palco di Cascina Vallere: "7 minuti-Consiglio di fabbrica" è un testo di Stefano Massini per la regia di Paolo Mazzini. Diverse donne diverse per età, provenienza, esperienze di vita, paure e ossessioni si confrontano in un dialogo serrato a più voci, restituendoci uno spaccato della società europea dei nostri tempi.

Laura Pompeo: "Riflessione di grande attualità"

“7 minuti è uno spettacolo che offre diversi spunti di riflessione di grande attualità – dichiara l’assessore alla Cultura Laura Pompeo –Basato su un episodio realmente accaduto in Francia, nello stabilimento tessile di Yssingeaux nell’Alta Loira, ha il pregio di portare alla nostra attenzione temi come la dignità del lavoro e i diritti acquisiti”.