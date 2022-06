Rischiò di morire sventando una rapina, Carabiniere premiato in Sala Rossa: "Ho fatto solo il mio dovere"

“Ho solo fatto il mio dovere, quello che fa un carabiniere: lo rifarei oggi senza esitazioni”. Con queste parole Maurizio Sabbatino, brigadiere capo dei Carabinieri ferito nel tentativo di sventare lo scorso novembre una rapina in una farmacia, ha ricevuto questa mattina in Sala Rossa la benemerenza civica. Il 53enne stava rincasando dopo il servizio alla compagnia Oltre Dora, quando si è accorto che una persona armata di pistola era appena entrata in una farmacia sotto casa sua in corso Vercelli. Senza esitazione ha affrontato i due banditi, finendo accoltellato alla schiena e al petto.

"Sempre pronto ad aiutare il prossimo"

“La mia intenzione – ha aggiunto il 53enne - era proteggere le persone che erano lì. E sarò sempre pronto ad aiutare il prossimo”. Accanto lui in Sala Rossa la moglie e il figlio, oltre al comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta Aldo Iacobelli. “Sabbatino è un professionista della sicurezza – ha sottolineato il generale – da 35 anni. Sempre in strada a difesa degli ultimi: è una persona buona, umile e generosa. E’ un eroe dei nostri tempi, figlio dell’Arma dei Carabinieri”.

Premiato il fondatore di Telefono Amico

“Questa cerimonia – ha sottolineato la Presidente Maria Grazia Grippo in apertura – apre i festeggiamenti del Santo Patrono, momento di massima condivisione e comunità”. Ad ottenere anche con la civica benemerenza Lino De Gennaro (ritirata dai figli per un impedimento), fondatore di Telefono Amico. Nato nel 1964, il servizio offre ascolto e assistenza dalle 10 alle 24. Quotidianamente vengono aiutate duecento persone, da chi si sente semplicemente solo a chi ha raccontato di volersi togliere la vita.

Beatrice Rogliatti ha letto un messaggio di De Gennaro, che ha celebrato l'utopia dell'ascolto che dobbiamo ancora imparare. "Un'utopia - ha detto - di un mondo fraterno, amico, che non dobbiamo mai stancarci di perseguire".

Lo Russo: "Interpreti dello spirito della comunità torinese"

"Sabbatino e De Gennaro - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - hanno saputo interpretare lo spirito della comunità torinese. La nostra città ha da sempre persone che si sono occupate di chi è in difficoltà: è davvero ricca da questo punto di vista e oggi vogliamo restituire ciò che è stato fatto". "Valori come il senso del dovere, del coraggio e l'attenzione agli ultimi e ai più fragili sono i messaggi che cogliamo oggi" ha concluso.