Dopo l'abbandono, l'ex scuola Salvo D'Acquisto rinasce come residenza universitaria

Dopo la chiusura e l'abbandono, la ex scuola Salvo D'Acquisto è pronta a rinascere come residenza universitaria. Questa mattina i presidenti di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti e della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto hanno visitato i locali abbandonati in via Tamagno 3.

Selezionata dalla Task Force 338

“L’amministrazione circoscrizionale - spiega Lomanto - ha ricevuto diverse segnalazioni inerenti ad occupazioni abusive dell’ex locale custode e si è mossa per comprendere al meglio la situazione e per elaborare delle soluzioni concrete con l’Edisu". La struttura di Barriera di Milano, che era stata attenzionata per una rinascita già ai tempi dell'amministrazione Appendino, è stata uno dei sei progetti che la Task Force 338 ha selezionato, nell'ambito del bando nazionale per la creazione di nuove residenzialità per studenti riqualificando edifici dismessi.

Ripristino della ludoteca