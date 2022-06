Galup, emesso il francobollo celebrativo per i 100 anni di storia

Questa mattina, martedì 21 giugno 2022, presso il punto vendita Galup di Via Andrea Doria 7 a Torino, si è svolta la cerimonia ufficiale per l’emissione del francobollo realizzato in occasione dei 100 anni dell’azienda pinerolese a cui Poste Italiane ha voluto dedicare uno speciale annullo filatelico.

Un passaggio importante per Galup, che con questa emissione – autorizzata dal MISE - Ministero dello sviluppo economico – vede ancora una volta riconosciuto il proprio valore storico e culturale così come sottolineato da Giovanni Accusani - Responsabile Macro Area Nord Ovest Mercato Privati di Poste Italiane.

“Da piemontese non nascondo l’emozione per questo momento e voglio quindi ringraziare il management Galup. Quando ricorre un anniversario importante Poste Italiane diventa tramite per la realizzazione delle iniziative del MISE. Attraverso la nostra rete distributiva, presente in modo capillare su tutto il territorio, portiamo in tutta Italia un francobollo – un piccolo rettangolo di carta ricco di concretezza - che diventa messaggero di un’eccellenza nazionale”.

Il francobollo per il centenario Galup è quindi stato emesso in data odierna dal MISE - Ministero dello sviluppo economico come francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

“Voglio ringraziare il MISE e Poste Italiane per l’attenzione che hanno dedicato al progetto e alla storia della nostra Galup”, ha dichiarato Giuseppe Bernocco Presidente Galup. “Questo francobollo, che celebra i nostri 100 anni, ha un valore immenso, poiché rappresenta un riconoscimento al ruolo che Galup ha avuto nella vita non solo della nostra Regione, ma di un’intera nazione. Galup ci ha accompagnati lungo un secolo di storia e cambiamenti, nei momenti felici e in quelli più complessi, diventando un simbolo di gioia, spensieratezza e serenità”.