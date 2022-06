Siccità, la Regione vola a Roma: all'orizzonte lo stato d'emergenza e nuovi razionamenti [VIDEO]

Il caldo continua a non concedere tregua, la pioggia non accenna a cadere. Il risultato? Il Piemonte si ritrova alle corde ad affrontare il problema della siccità. Dopo aver incontrato i proprietari degli invasi, il presidente Cirio prepara quindi una missione a Roma, per chiedere al Governo lo stato d'emergenza e discutere su come affrontare questa fase di difficoltà, magari con misure più stringenti.

Siccità, la Regione prepara il viaggio a Roma

"Domani saremo a Roma, c'è una conferenza delle Regioni con i presidenti e il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Crediamo che la protezione civile possa servire, l'ha già dimostrato in pandemia" ha confermato Marco Gabusi, assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte. Che il tema, per dimensione, vada affrontato a livello nazionale ormai evidente. Sia nel presente che per il futuro, come ammesso dallo stesso assessore: "Immaginiamo che sarà cosi anche i prossimi anni".La strategia della Regione è chiara: intervenire immagazzinando acqua in tutte le maniere, recuperando quella piovana e sfruttando i pochi violenti temporali che colpiscono il Piemonte.

Restrizioni per l'uso dell'acqua? La situazione

Dal viaggio a Roma, la delegazione piemontese potrebbe tornare con una novità: un razionamento più esteso e non mirato, come effettuato fino ad ora. Con un provvedimento regionale che "obblighi" tutti i comuni piemontesi a risparmiare acqua. Si tratta di un'ipotesi al vaglio, non di una certezza: "Abbiamo fatto un incontro con i consorzi irrigui e nominato Marnati come coordinatore dell'emergenza: il presidente ha chiesto cosa serviva ai consorzi irrigui e agli ambiti territoriali delle acque. Dopo l'incontro di domani decideremo se adottare ulteriori provvedimenti".

Lo Russo: "Stop a dibattito sterile, si a grandi opere"

Chi si aspetta molto dal Governo è Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. Da una parte il primo cittadino ha voluto minimizzare l'emergenza in città parlando di "criticità non presente", dall'altra ha polemizzato su scelte politiche effettuate in questi anni poco lungimiranti: "Dobbiamo rimetterci a pensare alla realizzazione di nuovi invasi e questo va nell'ottica certamente di fronteggiare il cambiamento climatico e le emergenze".

"Questo - ha proseguito il sindaco - è un tema che va riposto al centro, superando anche un dibattito che negli anni e decenni scorsi è stato molto sterile e ha portato di fatto a impedire la progettazione e la realizzazione di queste grandi opere".

- ha sottolineato Lo Russo -".

"L'Italia - ha concluso il primo cittadino - sconta però un deficit strutturale importante per quanto riguarda la predisposizione di infrastrutture che servono a gestire questo tipo di emergenza, che ragionevolmente sarà sempre più presente".