Eugenio Bennato in concerto all'Hiroshima Sound Garden

Eugenio Bennato in concerto per il tour " Vento popolare" all'Hiroshima Sound Garden. Appuntamento domani alle ore 21 con opening act di Korishanti.

Sulla scia del ventennale della fondazione del movimento Taranta Power, festeggiato nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli con la presenza dei maestri della musica popolare mediterranea, Eugenio Bennato torna in concerto per la presentazione di Vento Popolare, il nuovo album e, in un concerto organizzato da Hiroshima Mon Amour in collaborazione con Folk Club, porta in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera e i nuovi lavori ispirati come sempre alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei sud del mondo.

In apertura di concerto KORISHANTI. Sonorità etno-folk con un forte impatto emozionale che spaziano dalla musica orientale a quella mediterranea del sud Italia, il tutto condito dall’apporto cantautorale del leader Cico Moreno.

Un punto imprecisato tra Torino e il Punjab e' il luogo da cui tutto e' cominciato; una fumosa cantina in cui degli amici hanno avuto l'occasione di raccontarsi il proprio mondo musicale, in bilico tra Oriente ed Occidente.