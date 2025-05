Pinerolo Sound Festival: tutti gli artisti della prima edizione

Il 25 maggio la prima edizione del Pinerolo Sound Festival porta sul palco di Piazza Roma a Pinerolo cantautori e cantautrici del panorama nazionale e locale: da Bunna e Madaski con Africa Unite System of a Sound ad Alberto Bertoli, da Chiara Effe a Federico Sirianni, ecco la line up definitiva dell’evento con la direzione artistica del cantautore Lorenzo Santangelo.

Domenica 25 maggio, dalle 17 alle 23, piazza Roma ospita la prima edizione del Pinerolo Sound Festival: una serata dedicata a musica, parole e partecipazione promosso dalla Città di Pinerolo con la direzione artistica del cantautore Lorenzo Santangelo, e la collaborazione dei media partner Rbe Radio Beckwith e Piazza Pinerolese.

“Il festival nasce per riportare la musica indipendente, con protagonisti cantautori locali e nazionali, nelle piazze. A ospitare l’evento sarà una rinnovata Piazza Roma, che si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto. I brani e le parole degli artisti accompagneranno il pubblico in una serata di musica, emozioni e riflessioni su temi che toccano la vita di tutti”, dichiara l’Assessore alla Partecipazione, Luigi Carignano.

Il direttore artistico Lorenzo Santangelo, musicista romano residente nel pinerolese, aggiunge: “Essere riusciti a organizzare un festival di questo livello è motivo di grande orgoglio. Sul palco si alterneranno artisti noti e meno noti al grande pubblico, ovviamente diversi tra loro, ma tutti con qualcosa di importante in comune: l’amore e il rispetto per la musica e soprattutto la voglia di raccontare, tramite le canzoni, storie che possano far breccia nel cuore di chi ascolta. Ringrazio il Comune di Pinerolo per aver creduto nel progetto, i musicisti che hanno accolto l’invito con entusiasmo, e anche tutte le artiste e gli artisti che avrebbero voluto esserci ma che, per motivi vari, non potranno partecipare.”

A condurre la serata sarà la giornalista Mariapaola ‘Mapi’ Gillio, che accompagnerà il pubblico in un flusso continuo di musica e parole, presentando tutti gli artisti sul palco.

Tra i protagonisti di questa prima edizione ci sarà Alberto Bertoli, cantautore dall’anima rock che unisce memoria e contemporaneità nel segno del padre Pierangelo; Federico Sirianni, raffinato autore della scuola genovese, più volte premiato per la sua scrittura poetica e visionaria; Daniele De Gregori, cantautore tra i più apprezzati della nuova scena d’autore, che presenterà anche il suo nuovo album ‘Bolla occidentale’; Mirkoeilcane, cantautore vincitore della Targa Tenco, noto per brani intensi e profondi come “Stiamo tutti bene” e il recentissimo singolo ‘Toro’.

Non mancherà la cantautrice sarda Chiara Effe, che con la sua voce calda e uno stile narrativo diretto e autentico si è fatta apprezzare nei principali festival italiani. Salirà sul palco anche Gianpaolo Pace Marcianò, torinese, cantautore, produttore e doppiatore, con tre album all’attivo e una scrittura densa di emozione e introspezione.

Il direttore artistico e cantautore Lorenzo Santangelo porterà anche il suo repertorio in scena, mentre la chiusura del festival sarà affidata a un live set esplosivo: quello degli Africa Unite System of a Sound, con Bunna e Madaski che proporranno una reinterpretazione dub del repertorio degli Africa Unite, fondendo tradizione giamaicana e sperimentazione sonora.

Il Pinerolo Sound Festival è un evento gratuito, pensato per tutta la comunità. Un’occasione per incontrarsi, ascoltare buona musica e lasciarsi attraversare da storie, riflessioni e melodie, sotto le stelle di una rinnovata Piazza Roma.