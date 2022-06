Cosa succede al bitcoin in questo periodo

Se il nostro pensiero da analisti finanziari si limitasse a quello che è accaduto al valore dei Bitcoin nell’ultimo periodo le considerazioni che ne potremmo trarre non inducono all’ottimismo.

Ne abbiamo scritto spesso: l’investimento finanziario è un investimento a rischio che va preventivamente analizzato per individuare la forma più corretta di approccio.

Torniamo al Bitcoin, che nell’ultimo periodo ha perso circa 10 mila dollari di valore che in termini percentuali si traduce in un -35,09% e negli ultimi 6 mesi ha perso più della metà del suo valore -57,84%. Questi numeri messi così sembrano molto negativi, ma se li analizziamo nel lungo termine ci accorgiamo come negli ultimi 5 anni bitcoin ha prodotto rendite di più del 700%.

Nel frattempo, l'offerta di bitcoin è limitata dal programma di fornitura fisso stabilito da Satoshi Nakamoto. Man mano che vengono estratti più bitcoin, la difficoltà aumenta e diventa più costoso produrre nuovi bitcoin. Questo comportamento potrebbe portare a un aumento dei prezzi quando la domanda riprenderà a crescere.

Con queste premesse il “sentiment” fa ritenere come questo potrebbe essere un buon momento per iniziare a costruire lentamente una posizione in bitcoin, soprattutto se si ritiene che il suo potenziale a lungo termine rimanga forte.

