Polonia: rinuncia al gas russo e critiche ai Paesi UE e alla Norvegia

In ambito UE e nella sua politica nazionale, la Polonia ha preso fin da subito nell’attuale crisi ucraina una posizione di totale contrasto verso la Federazione Russa. I suoi toni bellicosi sono recentemente sfociati nell’idea di dotare l’Ucraina di armi nucleari, suggerita dall’ex ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski: ha giustificato la sua dichiarazione accusando la Russia di aver rotto il Memorandum di Budapest del 1994, con cui Kiev aveva rinunciato all’eredità nucleare sovietica. La Polonia è fra i pochissimi Stati UE che hanno detto no alle forniture di gas russo pur non di aderire alle nuove condizioni di pagamento. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki si è detto deluso dal comportamento degli altri Paesi membri, i quali hanno trovato una maniera per continuare a ricevere le forniture da Gazprom senza violare apertamente le sanzioni anti-russe. Ma le critiche di Varsavia sono rivolte anche a un Paese europeo che non fa parte dell’Unione, la Norvegia, il cui ruolo di fornitore di gas si è in questi mesi inevitabilmente rafforzato. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il premier polacco ha espresso la sua disapprovazione verso Olso, colpevole secondo lui di essersi arricchita con gli affari sorti dalle circostanze che hanno invece impoverito l’Ucraina, pur non avendoli cercati in maniera diretta. Per Morawiecki tali enormi profitti non sono nemmeno proporzionati al numero di abitanti della Norvegia, in cui vivono solo 5,4 milioni di persone: dunque dovrebbero essere condividisi, non necessariamente con la Polonia ma comunque con gli ucraini e con chi sta soffrendo di più. Al Forum della gioventù di Varsavia ha così chiesto ai presenti di scrivere lettere ai ragazzi norvegesi per stimolare le loro coscienze su questo argomento.