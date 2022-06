La natura finalese al centro del secondo episodio della web serie “The Perfect Place”

La pietra e il sentiero. C’è la Natura al centro della seconda puntata della web serie “The Perfect Place” dedicata a Finale Ligure.

Con il suo ricchissimo patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico, il territorio finalese, abitato dall’uomo da oltre 350 mila anni, è una scoperta infinita per il viaggiatore, ma anche per chi in questo luogo è nato e cresciuto. In pochissimi chilometri è racchiusa una grande varietà di ambienti differenti. La Pietra di Finale, tenera e compatta nella sua memoria verticale, ha registrato lo scorrere del tempo; i sentieri, nei loro percorsi orizzontali, hanno unito le storie della comunità. Protagonisti del racconto sono il fotografo e guida naturalistica Carlo Lovisolo, il geologo Alessandro Maifredi, lo scultore Mario Nebiolo, la guida Riccardo Negro e i giovani innovatori sociali Serena Folco e Pietro Rosso.