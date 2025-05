Al via l'estate di Snodo: nel dehors delle Ogr Torino tanti eventi di musica, intrattenimento e gusto

Con l’arrivo della bella stagione, prende il via il palinsesto musicale firmato Snodo: tornano le serate estive nel dehors di OGR Torino per animare i fine settimana fino a settembre inoltrato. Da giovedì a domenica, dal tramonto fino a tarda sera, i weekend si accendono con le migliori vibes estive: dj set, musica dal vivo, party, cocktail d’autore, aperitivi e cene musicali.

Il calendario si apre con l’inaugurazione di due serate imperdibili, venerdì 23 maggio con lo show di Prince e sabato 24 maggio con il dj set di Alberto Marzinotto, primo guest della stagione.

Snodo diventa un palcoscenico a cielo aperto e si trasforma per l’estate in uno spazio di intrattenimento e convivialità, dove la musica è la protagonista assoluta. Un’occasione speciale che inaugura anche il nuovo tetto sonoro: un impianto acustico d’avanguardia, progettato per valorizzare ogni frequenza e vibrare ballando a tempo di musica, ridefinendo così anche l’esperienza dei live all’aperto nella Corte Ovest delle OGR Torino.

Un palinsesto pensato per ballare fino a settembre inoltrato, con un programma che permette ad ogni serata di esprimere a pieno la propria anima: le serate di giovedì e venerdì apriranno una finestra sui suoni contemporanei grazie alla direzione artistica di Prince con il giovanissimo Dj Nuzzle special guest su due date, il sabato – cuore pulsante dell’intera stagione estiva – con la programmazione di Vibes che vedrà protagonisti ospiti internazionali come Ame, Sona, Themba e molti altri. E ancora i dieci appuntamenti domenicali in collaborazione con Circolo Limoni.

Un’estate open air tutta da gustare che ospiterà anche il format delle cene musicali “Love You” all’insegna del connubio fra spettacolo, divertimento e food. Senza dimenticare gli aperitivi di Snodo fra tapas e cocktail d’autore. Non mancherà inoltre l’aperitivo caprese a firma dello Chef Raffaele Amitrano alla guida del ristorante Mammà Isola di Capri, all’interno di Snodo, con la sua pizzetta all’acqua. Un omaggio alla leggerezza e all'essenzialità della cucina mediterranea, nel richiamo al menù di Mammà che si potrà degustare all’interno del suo ristorante.