Dramma in corso Regina, ciclista travolto e ucciso da una Volante della polizia

Dramma in corso Regina Margherita, dove un ciclista è stato travolto e ucciso da una Volante.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 20.30, all’imbocco del sottopasso di Rondò Rivella. I primi a soccorrere la vittima sono stati gli agenti della volante, che hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare.

Accertamenti della Municipale

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale. Sul posto è poi arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi. L’auto che ha investito il ciclista è una Leon della polizia (anche su di essa sono in corso i rilievi).

Vittima un ragazzo di 33 anni

La vittima è un ragazzo italiano di 33 anni, residente fuori Torino ed originario della Puglia, della provincia di Bari.. La famiglia è stata avvisata poco fa. Secondo una prima ipotesi il ciclista è stato travolto sulle strisce pedonali dai Giardini Reali verso corso Regio Parco: al momento non è chiaro per chi il semaforo fosse rosso.

Traffico deviato

Deviato il traffico veicolare: le auto non possono percorrere il sottopasso in direzione largo Cigna. Anche i tram deviati.