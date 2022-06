A Laveno Mombello la presentazione del libro “Tavola storia e arte del ricevere” con Angelo Garini

La storia del mondo e dell'uomo, la cultura, l'arte di tutti i tempi e lo stile di vita, tutto ruota attorno alla tavola. Attraverso di essa possiamo raccontare ciò che l'uomo è stato, è e sarà, in relazione alle persone con le quali si trova a interagire e agli spazi nei quali agisce.

Percorrendo la storia dagli albori ai giorni nostri, Angelo Garini illustra l’evoluzione della tavola attraverso aneddoti e curiosità, spiegando come siamo arrivati alla moderna concezione dell’accoglienza, sempre con un occhio alla bellezza estetica della composizione della tavola, una vera e propria architettura da camera.

La chiave dell’accoglienza non risiede solo nella simmetria dell’ambiente, ma anche nelle piccole regole quotidiane di comportamento. Per questa ragione, Angelo Garini spiega con toni familiari e semplici come comportarsi nelle diverse situazioni quotidiane e come affrontare gli eventi mondani.

Angelo Garini, noto ed eclettico architetto, è un famoso wedding and event designer, riconosciuto dalla stampa internazionale come "l'architetto dei sogni". La passione per il design, l'arte e il collezionismo lo spinge a dedicarsi al design d'interni e alla ristrutturazione di case d'epoca in Italia ed Europa. La sua attività di architetto unita all'interesse verso il dettaglio, la decorazione e la scenografia lo porta a occuparsi dell'arte del ricevere, specializzandosi nella progettazione di matrimoni.

Ha condotto programmi di grande successo, dedicati a matrimoni ed eventi su Real Time.

È autore di libri illustrati e del Manuale del Wedding Planner, è editore di Immagina e autore e conduttore di podcast.

Collabora con alcune Camere di Commercio per la promozione del territorio e con diverse Ambasciate d’Italia per l’organizzazione di eventi speciali nel mondo.

È docente presso le più importanti accademie e università in Italia e in alcuni paesi esteri.

Appuntamento per la presentazione, venerdì 24 giugno, alle ore 18 presso il MIDEC - Museo Internazionale del Design Ceramico - Palazzo Perabò di Laveno Mombello (VA).

