Venaria, inaugurato il primo 'bike box' in zona Movicentro

Oggi, giovedì 23 maggio, presso il Movicentro in viale Roma a Venaria , è stato inaugurato il primo Bike box della Città. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Sindaco Fabio Giulivi , del Consigliere della Città metropolitana di Torino delegato alla Pianificazione territoriale e difesa del suolo, Trasporti e Protezione civile e dell’assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente della Città di Venaria.

Il manufatto è composto da 6 spazi, ognuno dei quali può contenere fino a due biciclette. L’iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto "Parcheggi di interscambio per la mobilità ciclabile". Il costo dei Bike box, finanziati dalla Città metropolitana di Torino, ammonta a € 10.829,75. I Bike box possono essere utilizzati liberamente senza costi e chiusi mediante un lucchetto personale. Avviato anche un nuovo modo per il cittadino di comunicare con l'amministrazione. Un QRcode da scansionare con lo smartphone o altro device, porta ad un formulario online che raccoglie opinioni, suggerimenti o segnalazioni in merito ai nuovi Bike box.