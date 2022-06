Ivrea, detenuto marocchino aggredisce e ferisce agente della Penitenziaria

L'ennesimo caso di aggressione ai danni di un agente della penitenziaria si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 22 giugno, nel carcere di Ivrea. A denunciare l'accaduto il coordinatore nazionale del S.A.R.A.P ( Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria) Mattia Frau.

Verso le 18 di ieri, presso l'infermeria della casa circondariale, un detenuto di origini marocchine ha iniziato a dare in escandescenza, provocando la rottura del computer in dotazione all'ufficio, per poi successivamente scagliarsi ancora piu' violentemente contro l'Agente di Polizia in servizio, prendendolo a pugni. "Solo grazie all'intervento dell'Addetto alla Sorveglianza Generale e all'ausilio di altro personale si è evitato il peggio", ha sottolineato Frau.