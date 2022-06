Borgo Campidoglio per un sabato diventa capitale del libro usato

L'appuntamento è per domani, sabato 25 giugno, per promuovere la lettura, l’integrazione, l’economia circolare e discutere di impresa editoriale.

Borgo Campidoglio diventa 'capitale del libro usato'

Torna, come ogni ultimo sabato del mese, l'appuntamento con Vivilibron Campidoglio, l'iniziativa per recuperare e rimettere in circolo i libri salvati dal macero. Il sistema è semplice: si mettono a disposizione gratuita i volumi recuperati oltre alla possibilità di partecipare in prima persona scambiando libri con gli atri presenti nella lunga tavolata allestita in via Musinè davanti dall'Associazione sardi Gramsci.

Appuntamento dalle ore 16 in via Musinè

L'appuntamento è dalle ore 16 nell'area pedonale di via Musinè dove oltre allo scambio dei libri ci saranno momenti di incontro con letture, laboratori per bambini e aperitivi. Alle 17 l’ incontro con Ezio Quarantelli fondatore e direttore editoriale della casa editrice indipendente Lindau.

Le giornate di sabato sono organizzate dalle associazioni: Eco dalle Città, Les Petites Madeleines, Ecoborgo Campidoglio, Associazione dei Sardi "Antonio Gramsci" e dalla CasadarT&cresciani, con il patrocinio della Circoscrizione.