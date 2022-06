Riapertura Michelotti, Tavolo Animali e Ambiente: "Accogliamo con gioia la notizia della riapertura"

E’ con grande gioia che il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle associazioni animaliste e ambientaliste ENPA, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, LIPU, OIPA, PAN, PRO Natura e SOS Gaia, accoglie la notizia che il Parco Michelotti di Torino, ex sede dello zoo della città, è stato riaperto ai cittadini.

Il Tavolo si era impegnato in una campagna che è durata nel corso di tutto il 2017, quando ormai sembrava una battaglia persa.

Ora oltre 19mila metri quadrati di verde vengono restituiti alla cittadinanza.

Per chi si era battuto per impedire che si ripristinasse lo zoo, luogo di sofferenza per gli animali, e per restituire un’area verde di inestimabile valore ai cittadini, questa è una notizia che riempie il cuore e che segna la fine di un lungo percorso iniziato più di 35 anni fa, quando nel 1987 lo zoo venne chiuso a seguito di una forte pressione dell’opinione pubblica che lo identificava sempre più come luogo di sofferenza, e il parco fu impedito al pubblico.

Le associazioni del Tavolo Animali & Ambiente per tutto il 2017 hanno condotto una battaglia fatta di petizioni, manifestazioni, presidi, audizioni presso le autorità, per impedire la riapertura dello zoo e per restituire l’area ai cittadini.

Ora la cittadinanza può riprendere possesso di uno dei polmoni verdi più importanti di Torino, e la ricca biodiversità legata al fiume potrà arricchirsi, nella meravigliosa coesistenza tra piante, animali e umani.

Il Tavolo Animali & Ambiente plaude a questa notizia.