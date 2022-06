Incidente sulla tangenziale, all'altezza di corso Regina Margherita: due veicoli coinvolti, traffico in tilt

Altro incidente sulla tangenziale di Torino all'altezza di corso Regina Margherita, il secondo nella giornata odierna.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 20 del 25 giugno, coinvolgendo due auto. Per fortuna non si registrano feriti, mentre il traffico è risultato paralizzato, con alcune corsie di marcia non utilizzabili.

Sono tuttora in corso i rilievi della Polizia Stradale, prontamente arrivata sul posto.