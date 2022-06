Risparmio energetico, il Comune di Nichelino ottiene oltre 2 milioni per il teatro Superga e Stupinigi

Il ministero della Cultura ha finanziato con oltre 2 milioni di euro di fondi Next Generation Eu i progetti di efficientamento energetico proposti dalla Città di Nichelino.

Sono stati destinati 250 mila euro da utilizzare per l'efficientamento energetico del Teatro Superga, all'interno del quale verrà installata una pompa di calore per il raffrescamento estivo e 1.983.000 euro per la riqualificazione del giardino storico per un progetto presentato dalla Fondazione Ordine Mauriziano: un intervento necessario e un risultato importante soprattutto in termini di valorizzazione del territorio di Stupinigi.

La soddisfazione del sindaco Tolardo