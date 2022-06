Numeri da record per i musei torinesi nel lungo ponte di San Giovanni

Il lungo ponte di San Giovanni ha fatto rima con cultura. Tantissimi i torinesi, ma anche i turisti, che dal 24 al 26 giugno, hanno preso d'assalto i musei cittadini.

Oltre 5 mila tra Palazzo Madama, Gam e Mao

Sono 5.412 le persone che hanno visitato, tra il 24 e il 26 giugno 2022, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e il MAO Museo d’Arte Orientale, trascorrendo il ponte di San Giovanni all’insegna dell’arte e della cultura.

In particolare, 2.697 persone hanno visitato Palazzo Madama, 1.606 la GAM e 1.109 il MAO. Il giorno di maggiore affluenza è stato quello di San Giovanni, giornata di apertura con ingresso a 1 € per le collezioni permanenti e a 1 € per tutte le mostre temporanee: 2.625 persone hanno scelto di passare la festa patronale nei musei della Fondazione Torino Musei.

6 mila i visitatori al Museo del Cinema

Buon afflusso di pubblico anche al Museo Nazionale del Cinema. Quasi 6.000 persone hanno varcato - tra venerdì e domenica - le porte della Mole Antonelliana per visitare il museo e prendere l’ascensore panoramico. E da venerdì 24 giugno (e fino al 3 luglio) il monumento simbolo della città è anche diventato un palcoscenico unico nel suo genere per lo spettacolo “Cinema e circo, una lunga storia d’amore”, realizzato dalla Fondazione Cirko Vertigo in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

In mille hanno scelto invece Camera