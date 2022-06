Acquistare i letti online: 5 consigli per non sbagliare

Al giorno d’oggi siamo ormai abituati a compiere la maggior parte dei nostri acquisti direttamente online, perché nettamente più comodo ma anche perché in molti casi si riesce a risparmiare parecchio. Se un tempo ci si limitava ad ordinare in rete solamente articoli d’abbigliamento o tecnologici, adesso anche il mondo del design e degli arredi è entrato in modo prepotente nel web e sono sempre di più le persone che scelgono di acquistare divani, poltrone e letti online.

A proposito del letto, ci si può davvero fidare ad ordinarlo in rete? Quali sono gli aspetti da non sottovalutare per evitare brutte sorprese? Ecco alcuni consigli utili per non correre rischi e andare sul sicuro.

#1 Scegliere un portale serio ed affidabile

Prima di tutto, se si intende acquistare dei letti online è fondamentale scegliere un portale che sia serio ed affidabile: un brand di qualità, rinomato come PerDormire che vanta ormai moltissime recensioni positive. Al giorno d’oggi è infatti facile incappare in qualche truffa e non conviene mai acquistare un complemento così importante come un letto all’interno di un sito web che non faccia capo ad un marchio conosciuto. D’altronde, il letto deve essere di ottima qualità altrimenti ne va del proprio riposo. Meglio dunque acquistarlo presso un rivenditore online che sia presente anche con dei negozi fisici e che sappia garantire serietà ed affidabilità.

#2 Controllare sempre misure e specifiche del letto

Per evitare di trovarsi con delle brutte sorprese, è importante controllare sempre prima di confermare l’acquisto le misure e tutte le altre specifiche del letto. Le dimensioni infatti non sono sempre standard e se non si presta attenzione si rischia di ricevere a casa un complemento troppo piccolo o troppo grande, il che sarebbe un grande problema. Meglio dunque verificare sempre ogni dettaglio, compreso il materiale, la tipologia di letto, la presenza delle doghe e della testiera.

#3 Verificare la garanzia dei letti online

Prima di acquistare un letto online è sempre importante controllare anche quale sia la durata della garanzia offerta dal produttore. Parliamo infatti di un complemento che dovrebbe durare diversi anni e che ha un costo non indifferente. Se non è prevista alcuna garanzia, è decisamente meglio cambiare portale perché il rivenditore è tutt’altro che serio.

#4 Modalità di consegna e possibilità di montaggio

Un dettaglio da non sottovalutare mai quando si acquistano dei letti online riguarda le modalità di consegna previste. I migliori brand offrono la possibilità di scegliere se ritirare il letto presso un punto vendita oppure riceverlo a domicilio. Non solo: in alcuni casi è possibile anche richiedere il servizio di montaggio, che è decisamente comodo.

#5 Servizio di smaltimento dell’usato

Un ultimo aspetto da non sottovalutare riguarda il servizio di smaltimento dell’usato, che alcuni dei migliori brand offrono ai propri clienti che acquistano letti online. Si tratta di una soluzione decisamente comoda, perché spesso si decide di rinnovare la stanza ma ci si trova con l’incombenza di dover smaltire il vecchio letto, che è ingombrante e spesso difficoltoso da spostare in autonomia.