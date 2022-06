"GustiAmo Bardo", grande partecipazione di pubblico per la festa dell'arrivo dell'estate

Le splendide condizioni atmosferiche hanno favorito lo svolgimento, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno, di “GUSTIAMO BARDO” evento organizzato dalla Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio della Civica Amministrazione e la collaborazione di To-Be Events, per festeggiare l’arrivo dell’estate nella Conca.

Venerdì serata d’apertura con residenti, turisti e vacanzieri italiani e stranieri di tutte le età protagonisti attivi della Notte Bianca e del Cocktail Tour con la possibilità di bere in modo responsabile e degustare otto cocktail appositamente miscelati e di ballare sino allo scoccare della mezzanotte al suono di musica e brani sempre verdi o di scatenarsi in una grande discoteca a cielo aperto in balli contemporanei proposti da coinvolgenti DJ.

Sabato all’ora di pranzo adulti e bambini hanno dato vita in piazza Alcide De Gasperi al Barbeque Contest, alla ricerca del miglior barbecue. In serata al Palazzo delle Feste i Trelilu, quartetto strumentale e vocale cuneese, hanno divertito il folto pubblico con un spettacolo tragicomico proposto in italiano e, in gran parte, in piemontese, che è molto piaciuto al pubblico che ha applaudito a lungo e ripetutamente gli artisti.

Nelle giornate di sabato e domenica lungo la centrale via Medail, tradizionale strada dello shopping, grazie a ventidue gazebo appositamente allestiti, è stato possibile vedere da vicino e testare auto elettriche italiane e straniere, venire informati sulle varie attività estive proposte dalle scuole di sci, acquistare prodotti artigianali, degustare cibi e vini di alta qualità e liquori pregiati e prendere parte attiva a laboratori di pasticceria, per produrre e consumare dolci dedicati ai bambini e ai golosi adulti.

Domenica al Parco Archeologico, in un’area attrezzata all’ombra della Tur d’Amun, è stato possibile consumare la Grigliata Gourmet, grigliata mista proposta dalla To-Be Events, agenzia torinese di comunicazione e di supporto agli eventi.