"Davide e Gionata" in scena al Polo del '900: un'opera lirica per arricchire il repertorio con temi LGBTQ+

Un'opera a lirica a soggetto dichiaratamente gay a firma di Marco Emanuele proprio per arricchire il repertorio.

Il concerto si svolgerà il 28 giugno al Polo del '900 di Torino. Scritta in occasione dei 50 anni della nascita dei movimenti lgbtq in Italia, è la prima esecuzione dell'opera in due atti "Davide e Gionata", che sarà eseguita in forma di concerto dall'Accademia dei Solinghi con Rita Peiretti al clavicembalo.