Pagella Non Solo Rock, Le Teste di Marvin vincitori dell'edizione 2022

Ieri, domenica 26 giugno, presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello storico concorso musicale, organizzato dalla Città di Torino a partire dal 1990 e dedicato ai e alle giovani under 23 di Torino e Città Metropolitana.

Una suggestiva giornata di musica ed arte che ha chiuso l’edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock, con una entusiastica partecipazione di pubblico sin dal tardo pomeriggio negli spazi all’aperto messi a disposizione dall’organizzazione.

Le Teste di Marvin è il gruppo vincitore dell’edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock. Un doveroso complimento è rivolto a tutti i finalisti e a tutte e tutti i partecipanti, oltre che a MusicTogo RadioOhm, ai giurati, al Narratore Urbano, a Paolo Plinio Albera, che hanno seguito tutte le selezioni e la finale della manifestazione.

L’onore e l’onere di chiudere la giornata di festa è stato affidato ai Punkreas, la più longeva tra le band della scena punk italiana, in concerto a Torino in “XXX e Qualcosa Summer Tour”, sul palco di via Cigna con un live energico che ha saputo infiammare e incantare il numeroso pubblico accorso per la giornata finale di Pagella Non Solo Rock.