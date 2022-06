Con i Progetti di Pubblica Utilità Nichelino migliora il volto della città

La novità era stata introdotta due anni fa, in pieno Covid, ma per il Comune di Nichelino i Progetti di Pubblica Utilità da esperimento sono diventati una prassi consolidata. E in questa torrida estate del 2022 gli interventi realizzati stanno contribuendo a migliorare il volto della città.

Il valore aggiunto degli interventi

L'assessore Fiodor Verzola ne sottolinea la duplice valenza: "I PPU forniscono una risposta alla popolazione sia dal punto di visto dell'igiene urbana e sia da quello lavorativo, dal momento che forniscono occasioni di occupazione per le fasce fragili. Il valore aggiunto del progetto sta nel fatto che chi è impiegato in questi lavori, da Nichelinese doc e amante della propria Città, suggerisce le criticità su cui intervenire e risolve il problema".

Progetti da rinnovare con regolarità

Ed allora ecco che le strade cambiano volto, si contribuisce alla pulizia dei viali e delle piazze, con la raccolta delle foglie, si realizzano piccoli interventi di messa in sicurezza dei camminamenti, si procede al diserbamento di marciapiedi e vialetti al cimitero. Per questo, il Comune di Nichelino è intenzionato a rinnovare con cadenza regolare questi progetti.