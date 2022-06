Settimo azzecca la reazione giusta: conto alla rovescia per il Museo della Chimica nella fabbrica di Primo Levi [FOTO]

Ancora qualche ora di pazienza, poi si solleverà ufficialmente il sipario sul nuovo Museo della Chimica di Settimo Torinese. E' fissata infatti per venerdì 1 luglio - nella fabbrica che fu di Primo Levi - l'apertura del Mu-Ch | Museo della Chimica negli spazi dell'ex Siva, la fabbrica di vernici in cui lavorò il grande scrittore.



Si tratta del primo museo interattivo d'Europa dedicato a questa materia così particolare, con una spiccata vocazione verso la didattica rivolta alle nuove generazioni, cercando di attirarle e stimolarle nel loro percorso di apprendimento.



Gli organizzatori e sostenitori di questa iniziativa sono, insieme al Comune di Settimo, anche la Fondazione Ecm e gode dei fondi del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane.



All'interno del museo si possono trovare numerosi spazi: dal bookshop alla sala conferenze, fino al laboratorio scientifico specializzato in chimica. Ma la vera curiosità, accanto a cinque zone diverse dedicate ciascuna a un argomento in particolare, riguarda il Chemical bar, un'area allestita come un vero American-bar in cui vengono "servite" nientemeno che reazioni chimiche. Grande spazio, ovviamente, è dedicato allo stesso Primo Levi, con la possibilità di visitare quello che è stato il suo ufficio, in fabbrica.