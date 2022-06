Da venerdì la linea 34 si allunga e fa capolinea in via Ventimiglia: Mirafiori si collega agli ospedali

Buone notizie per i residenti di Mirafiori: da venerdì, in via sperimentale, la linea 34 cambia il percorso e fa capolinea in via Ventimiglia all’angolo con via Biglieri. Un tracciato rivisitato per consentire agli abitanti di Torino sud di essere collegati in maniera diretta con la zona degli ospedali. Dal 1° luglio il bus si allungherà così fino alle CTO, mentre oggi dopo essere partito dal cimitero parco si arrestava in via Corradino.

Il percorso

Da qui proseguirà verso il Sant’Anna su via Genova, svolterà su corso Spezia e si arresterà in via Ventimiglia. Dopo lo stop ripartirà a scendere su via Nizza e poi normale percorso. Dopo i tre mesi di sperimentazione il Comune valuterà con Gtt se confermare o meno la modifica.

L'8 fino al Lingotto

La novità era stata annunciata negli scorsi mesi dall’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, che aveva contemporaneamente spiegato come l’8 avrebbe cambiato percorso per arrivare fino alla stazione del Lingotto. Tracciati rivisitati per migliorare i collegamenti verso Mirafiori e la zona Ospedali: per chiedere questa modifica si erano anche mobilitati 570 cittadini del quartiere della Circoscrizione 2, tramite una raccolta firme.