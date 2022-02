In estate l'8 si allunga al Lingotto, mentre il bus 34 agli ospedali: i cittadini di Mirafiori vincono la battaglia

Foglietta: "Abituata a rimediare agli errori dell'ex giunta Appendino"

L'arrivo della metro in piazza Bengasi aveva cancellato la scorsa estate il 18, con l'arrivo dell'8. Una linea però con un percorso più breve. Oggi l'amministrazione, per bocca dell'assessore alla mobilità Chiara Foglietta , ha annunciato di aver accolto le loro richieste. " Sono abituata - ha commentato - a mettere delle toppe agli errori e storture dell'amministrazione Appendino ".

8 fino al Lingotto, 34 fino alla zona degli ospedali

Le modifiche ai tracciati verranno fatte con la chiusura delle scuole. Nel dettaglio l'8, che ora si arrestava in via Ventimiglia, farà capolinea insieme al 63 alla stazione del Lingotto, favorendo così l'interscambio. Il 34, che oggi si stoppa a Bengasi, arriverà fino alla zona degli ospedali: per evitare sovrapposizioni con quest'ultimo verrà ridotto il percorso del 74. La prima variazione sarà definitiva, mentre la seconda sarà sperimentata tre mesi per vedere l'impatto sull'utenza.