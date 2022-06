Incidente sulla statale 565 di Castellamonte: due mezzi pesanti coinvolti, strada temporaneamente chiusa

La strada statale 565 “di Castellamonte” è temporaneamente chiusa al traffico a Baldissero Canavese, a causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti.

La circolazione è provvisoriamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO: Poco prima delle ore 15 la strada è stata riaperta al traffico, anche se la circolazione lungo il tratto interessato dall'incidente è a senso unico alternato.