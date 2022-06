Pinerolo, maresciallo degli Alpini travolta da un'auto a Ischia: la persona al volante positiva all'alcol test

Una morte tremenda. Cassandra Mele, la 37enne maresciallo maggiore degli Alpini in servizio presso la caserma Berardi di Pinerolo, è deceduta a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto a Ischia, dove si trovava da alcuni giorni, mentre percorreva via Vico in bicicletta.

Impatto fatale contro una Panda

Verso le 7 di ieri, martedì 28 giugno, nella zona periferica di San Michele, il terribile impatto con una Panda condotta da una donna ischitana 26enne; la Mele è stata sbalzata a diversi metri di distanza e per lei non vi è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

Arrestata per omicidio stradale la guidatrice che l'ha investita

E' stata poi arrestata per omicidio stradale la 26enne che era a bordo dell'auto. La conducente è risultata positiva all'alcol test ed è stata posta ai domiciliari dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia su disposizione dell'Autorità giudiziaria partenopea. Cassandra Mele prestava servizio nel terzo reggimento degli Alpini e negli anni passati era stata impegnata in numerose missioni all'estero, tra le quali una in Afghanistan.