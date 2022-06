Gli elementi indispensabili per creare outfit perfetti per ogni occasione

Per ogni occasione, stile, taglia ed età, le combinazioni tra i vari vestiti permettono di dare vita ad outfit di ogni tipo: originali, moderni, classici o con un tocco magari vintage.

Dalle felpe ai giubbotti, dalle magliette alle polo fino alle camicie. La varietà dei vestiti è quasi infinita e consente di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti, permettendo di creare, a seconda del contesto, stili casual, sportivi, per grandi occasioni o per il tempo libero, come ad esempio semplici passeggiate all’aria aperta.

Felpe

Tra i vestiti economici che non passano mai di moda ci sono le felpe: con o senza cappuccio, con o senza zip e in tanti colori per soddisfare i gusti di tutti.

Per uomo, donna e bambino, questi capi spesso sono perfetti per essere personalizzati attraverso una stampa o un ricamo, diventando così indumenti indicati per la promozione di un evento o come “divisa” da lavoro.

Sono capi evergreen che si prestano ad uno stile casual, per il tempo libero o per lo sport e che a seconda dei diversi tessuti di cui sono composti, possono essere indossati in tutte le stagioni.

In inverno le felpe sostituiscono un maglione grazie ai materiali caldi e morbidi in cui sono realizzate, specie se con l’interno in pile. Nella bella stagione la felpa è quel capo da portare con sé quando si va in vacanza o a fare una passeggiata.

Magliette

Impossibile non possederne già almeno una, ma è altrettanto difficile dire di no ad una nuova t-shirt specie se in materiali confortevoli e traspiranti.

Sono un elemento immancabile nel proprio guardaroba e indispensabili per creare ogni genere di outfit casual o elegante, a seconda dei colori e dei tessuti.

Se realizzate in materiali adatti, le t-shirt possono essere utilizzate per praticare sport anche nelle giornate più calde perché consentono alla pelle di respirare e di svolgere senza problemi ogni genere di movimento.

Da portare in figura, in estate, così come con sopra una felpa o un giubbotto nelle stagioni più tiepide, le magliette possono anche essere indossate sotto ad un caldo maglione invernale. Evergreen, non passano mai di moda, le t-shirt sono indossate da uomo, donna e bambino di qualsiasi età.

Giubbotti

In armadio non possono mancare i giubbotti. Si possono trovare capi per ogni stagione e situazione climatica. Giacche perfette per tenere caldo in inverno o per coprire dal vento durante passeggiate o attività sportive all’aperto, così come in tessuti impermeabili per riparare dalla pioggia.

Giubbotti corti o lunghi sono utili anche per creare stili diversi a seconda delle preferenze e per dare tocchi originali al proprio abbigliamento.

Polo

Esistono modelli di polo con dettagli nella forma pensati per adattarsi al meglio ad un corpo femminile o ad uno maschile. Sportive o capaci di dare un tocco di eleganza al proprio look, a volte con un solo particolare sono in grado di fare la differenza, anche se si tratta di un capo d’abbigliamento così classico. A maniche corte o lunghe, le polo sono disponibili in tanti colori diversi e materiali. Quelli di maggiore qualità sono sicuramente il cotone pettinato e il cotone ringspun che offrono a chi indossa la polo massimo comfort e traspirabilità, anche nelle giornate più calde.

Camicie

Un capo d’abbigliamento che non passa mai di moda e che è capace, nella sua semplicità, di dare un tocco di eleganza ad ogni outfit.

Per il lavoro, le grandi occasioni o per il tempo libero, ogni contesto ha la sua camicia adatta.

I tessuti con cui sono realizzate permettono di avere il massimo comfort in estate così come in inverno.

Le camicie sono un capo classico, che si combina facilmente con giacche e pantaloni, sia se realizzate in tessuto tinta unita o arricchite con qualche motivo.