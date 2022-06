Grande spettacolo nel mese di luglio a Le Vele di Alassio

FINALMENTE LUGLIO: VI ASPETTIAMO A LE VELE!

Il mese di giugno si è concluso alla grande e Le Vele di Alassio sono

pronte a cominciare la stagione vera propria, che vedrà più appuntamenti

e più aperture settimanali.



Con il venerdì e sabato notte si inaugura il Weekend Nights, che ci

accompagnerà fino alla fine dell'estate. Sia venerdì sia sabato saranno

protagonisti alla consolle il dj modenese Ruben Lasala e il dj resident

Giorgio V. La musica sarà di tipo open format e la festa più amata dalla

Riviera ligure sarà assicurata!



Nelle settimane seguenti si aggiungeranno il giovedì con party resident

Mamacita e l'appuntamento fisso di domenica, a partire dalle ore 17:00,

con il daytime di Change Your Mind.



Dal 13 luglio, il mercoledì a partire dalle ore 23:00, Change Your Mind

lancia "Stargate", che ci immergerà in una realtà spaziale animata da

ospiti internazionali.

Weekend Nights 1st & 2nd July 2022

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Let's spend a magic Weekend all together!!



Friday 1st & Saturday 2nd July 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

WEEKEND NIGHTS



MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1Dr9OXSqn

Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents